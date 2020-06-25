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Aktüel

İşitme engellilere özel üretilen "şeffaf maske" sahiplerine ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:23:05 -
İşitme engellilere özel üretilen "şeffaf maske" sahiplerine ulaştırıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler Çankırı İşitme Engelliler Derneğine teslim edildi.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü gönüllü öğretim elemanlarınca başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf maskeler de tasarlandı.

Maskelerden 100'ü Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından Çankırı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Recep Nuhoğlu'na teslim edildi.

Rektör Ayrancı, dernekte yaptığı açıklamada, işitme engelliler için özel üretilen maskelerden ihtiyacı olan herkese vermeye hazır olduklarını söyledi.

Üretilen maskeler ile dernekteki eğitimlerin daha kolay yapılabileceğini ifade eden Ayrancı, "Burada hem büyüklere hem küçüklere Kur'an-ı Kerim öğretmek istiyorlar. Fakat Kur'an öğretirken, harfleri ve mahreçleri öğretirken tabii bulaş riski var. Bu dudak okuma imkanı veren maskelerimizle bunu sağlayabilecekler artık. Biz çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Çankırı İşitme Engelliler Derneği Başkanı Recep Nuhoğlu da çalışmalarından dolayı Çankırı Karatekin Üniversitesine teşekkür ederek, üretilen maskelerin hayatlarını çok kolaylaştıracağını belirtti.

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