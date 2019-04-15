İşitme engelli sporcu başarıya doymuyor

Son dönemde elde ettiği dereceler ile adından söz ettiren Osmangazi Belediyespor’un işitme engelli milli sporcusu Emir Vatansever, İzmit’te düzenlenen turnuvada altın madalya kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmit’te düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli kulüplerden toplam 109 sporcunun katıldığı turnuvaya Osmangazili raket damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün bir performans sergileyen Emir Vatansever, grubunda birinci oldu. İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası öncesi formda olduğunu gösteren Vatansever, Bursa’yı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmayı hedefliyor.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur, "Başkanımız Mustafa Dündar’ın bizlere kazandırdığı Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz antrenmanların emeklerini bu şekilde almak çok önemli. Sporcumuz Emir, çok özel bir yetenek. İnşallah ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmaya devam edeceğiz” dedi.