İşitme engelli Sahra Nur Akyıl işte, hentbolda ve fotoğrafta başarı gösteriyor

2 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme engelli olan 30 yaşındaki Sahra Nur Akyıl, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Limontepe Farkındalık Merkezi'nde çalışıyor. Merkeze gelen katılımcılara işitme engeline ilişkin farkındalık çalışmaları düzenleyen Akyıl, yalnızca çalışma hayatındaki başarısıyla değil, hentboldaki dereceleri ve fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla da örnek oluyor.

"Kendi emeğimle üretmek ve toplumun bir parçası olmak bana güç veriyor" diyen Akyıl, yaşamı boyunca karşılaştığı engelleri aşmak için mücadele verdiğini, üretmeye ve toplumun bir parçası olmaya devam edeceğini söyledi.

Akyıl, 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Projesi kapsamında gittikleri Portekiz'de düzenlenen yarışmada fotoğraf dalında ödül aldı. 2017 yılından bu yana hentbol branşında da çeşitli dereceler elde etti.

"İletişim engeli kalkınca yaşantım değişti"

Çocukluğundan bu yana yaşadığı iletişim problemlerini dedesinin desteğiyle aştığını belirten Akyıl, "Dedemle birlikte sosyal hayata katılmam, hayatı öğrenmem için bana katkı sağladı. Kendimi dedem sayesinde geliştirdim" dedi.

Ankara'da bir lisede işitme engeli olmayan öğrencilerle okuyan Akyıl, sınıftaki tek işitme engelli öğrenci olduğunu, işaret dili bilen kimse bulunmadığı için kendini anlatmakta ve dersleri anlamakta çok zorlandığını, bu nedenle okulu bırakmak istediğini anlattı. Daha sonra sağır ve işitme engellilerin olduğu bir okula geçtiğini belirten Akyıl şöyle konuştu: "Okuldaki iletişim engelinin ortadan kalkmasıyla birlikte yaşantım değişti ve kendime hedefler koydum. Öğretmenimin teşvikiyle fotoğraf çekmeye başladım. Bu kapsamda işitme engelli öğrencilerle birlikte Portekiz'e giderek orada fotoğraflar çektik. Çektiğim bir fotoğraf, Portekiz'de düzenlenen yarışmada birinci oldu."

"Hayat mücadelesinden vazgeçmeyeceğim"

2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlayan Akyıl, merkezdeki görevini ve sporla ilişkisini kendi sözleriyle anlattı: "10 yıldır çalışıyorum ve Limontepe Farkındalık Merkezi'ne gelen katılımcılarla işaret dili çalışması yapıyorum, ofis işlerini yürütüyorum. Önceleri basketbol, futbol gibi spor dalları ile ilgileniyordum. Hentbolla ise İzmir'de tanıştım. Hentbol turnuvalarına katılarak çeşitli dereceler aldım."

Günlük hayatta insanların ayrımcı tavırlarıyla karşılaşabildiklerini dile getiren Akyıl, "Bunun için üzgünüm ve bu durum benim için can sıkıcı olabiliyor ama ben işitme engelli biri olarak hayat mücadelesinden vazgeçmemem, geçmişte engelleri nasıl aştıysam bu motivasyonla ilerlemem gerektiğini düşünüyorum. 10 yıllık çalışma hayatımda kendimi geliştirmeye, sorumluluklarımı yerine getirmeye ve yeni bilgiler öğrenmeye önem veriyorum. Kendimi geliştirmek benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.