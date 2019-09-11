İşitme engelli çift "sessizce" evlendi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan işitme engelli çift, işaret diliyle kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan işitme engelli çift, işaret diliyle kıyılan nikahla evlendi. Bir süre önce tanışan ve ikisi de işitme engelli olan Seval Doğan (29) ve Eyüp Koçak (33), hayatlarını birleştirmeye karar vererek, belediyeye başvurdu. Başvuruları kabul edilen çifti, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı ve Nikah Salonu'ndaki nikahta, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de yalnız bırakmadı. Sezer, işaret dili tercümanı Yunus Kaptan ve işitme engelli şahitlerin huzurunda gerçekleşen nikah töreni öncesinde, genç çifti ve davetlileri işaret diliyle selamladı.

Daha sonra nikah akdi, çifte işaret diliyle anlatıldı. Doğan ve Koçak, işaret dili tercümanı aracılığıyla kendilerine yöneltilen sorulara cevap vererek, "evet" dedi. Gelin ve damada ömür boyu mutluluklar dileyen Sezer, "Allah iki cihan saadeti nasip etsin inşallah." ifadesini kullandı. Genç çift, işaret dili ve tercüman aracılığıyla Belediye Başkan Sezer'e teşekkürlerini iletti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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