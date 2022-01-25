Işıtan Gün kimdir? Işıtan Gün istifa etti mi?

Süper Lg'de bu sezon yüzü bir türlü gülmeyen takımların başında Galatasaray gelmekte. Takımın iyi bir performans sergileyememesi üzerine ilk kalemi kırılan isim Fatih Terim oldu. Terim'in istifası sonrası teknik hoc olarak Domenec Torrent ile imzalar atıldı. Işıtan Gün'ün Domenec Torrent ile Fatih Terim henüz görevdeyken görüştüğü iddia edilmişti. Bu haberin ardından Galatasaraylı taraftarlar Işıtan Gün'e tepki göstermişi. Galatasaray'da yönetici Işıtan Gün'ün Twitter'daki eski paylaşımları taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar Işıtan Gün'ün yıllar önceki bu paylaşımlarından dolayı istifa çağrısında bulunmuştu. Bu konu hakkında açıklama yapan Burak Elmas da, "Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Işıtan Gün istifa etti mi?

Bu olayın ardından Başkan Burak Elmas'ın Işıtan Gün'den istifasını istedi. Işıtan Gün'de bu istifa duyurusunun ardından Türkiye'den 7 gün önce ayrıldı. Futboldaki yeni yapılanmada önemli rol oynayacağı konuşulan Işıtan Gün'ün Domenec Torrent projesi tamamlanmadan kendisi takımdan ayrıldı.

Işıtan Gün kimdir?

Işıtan Gün, Ankara'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra New York Şehir Üniversitesi Uluslarası Finans Bölümünde masterını tamamladı. ABD'de çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Met Capital Partners şirketinde yöneticilik yaptı. 16525 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu. Ünal Aysal döneminde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulunda görev aldı. 2016 yılında Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard'ın çoğunluk hissesini satın aldı[3] ve başkanı oldu. Kulüp, Gün'ün başkanlığı döneminde Eredivisie'ye yükseldi. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Yönetim Kurulu Üyesi oldu.