Isırgan otunun faydaları! Isırgan otu nelere iyi gelir, ısırgan otundaki mineraller ve vitaminler

Tüm şifacıların favorisi olan şifalı bitki ısırgan otunun yüzyıllarca insanlık tarafından tüketildiği biliniyor. Tıbbi faydaları da saymakla bitmiyor.

İnsan vücuduyla temas ettiğinde kaşıntıya neden olan ısırgan otu, yemeklerle ve çay olarak tüketildiğinde tam bir şifa kaynağı oluyor.

Isırgan otunun faydaları

Türkiye'de sağlıklı beslenme tavsiyeleriyle bilinen Prof. Dr. Canan Karatay bu kez de kandaki zehri bile temizleyen mucize bitkinin ısırgan olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay ısırgan otu önerisiyle büyük dikkat çekti.

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Isırgan otu nedir?

Bilim insanlarının kullandığı şekliyle 'Urtica dioica' halk dilinde ise Isırgan otu, olarak bilinen bu bitki uzun yıllar insanların şifa kaynağı olarak başvurduğu bir bitkidir. Dikenli tüyleri ve sert yapraklarıyla tanınan ve çalı gibi büyüyen doğada hemen hemen her yerde görülen bu bitki sık olarak orman ve bahçelerde karşımıza çıkar.

Mineral ve vitamin deposu olan Isırgan otunda A, C, K ve B grubu vitaminlerin yanı sıra magnezyum, demir ve kalsiyum gibi minareller de bol olarak bulunmaktadır.

İltihab azaltıcı etkiye sahiptir

Isırgan otu vücuttaki iltihabı azaltmanın bir yolu da ısırgan otu kullanmaktan geçer.

Vücudumuzun bağışıklık sistemine katkı sağlar

Isırgan otunun daha önce C vitamini bakımından zengin olduğunu belirtmiştik. İçeriğindeki C vitamini ve mineraller bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Isırgan otu kan basıncının düşmesine yardımcı olur

İçerisinde potasyum bulunduğu için kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir.

Cilt ve saç sağlığı için bire bir

İçeriğindeki vitamin ve minerallerin zenginliği nedeniyle ısırgan otu saç ve cilt sağlığına da iyi gelir.

Isırgan otunun faydaları şu şekilde:

-Ağrı kesici olarak işlev görür.

-Antioksidan ve anti mikrobiyal olması onu enfeksiyona karşı etkili bir ilaç haline getiriyor.

-Vücudumuzdaki toksinleri atar.

-Böbreklerde oluşan taşları etkili bir şekilde döker.

-İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

-Solunum sorunu çekenlere yardımcı olur.

-Alerjilere iyi gelir.

-Zengin hastalığı olarak bilinen gut hastalığına iyi geldiği biliniyor.

-Eklem ve kireçlenmeye karşı fayda sağlar.

-Baş ağrısını hızla dindirir.

-Prostata karşı etkili olduğu biliniyor.

-Kalp sağlığını destekler.

-Kan dolaşımına yardımcı olur.

-En önemlisi de kanserli hücrelerin oluşumunu önler.

-Çocuk emziren kadınların sütünü bollaştırır.

Isırgan otunun yan etkileri

Her besin ve bitkide olduğu gibi aşırı ısırgan otu tüketmenin çok fazla yan etkileri olabilir. Aşırı şekilde tüketildiğinde terleme, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi etkileri ortaya çıkabilir. O yüzden ısırgan otu tüketimine dikkat edilmelidir.

Isırgan otunu kullanma yöntemi

Isırgan otu eğer kurutulursa kavanozda uzun süre saklanabilir.

Isırgan otu tohumu baharatçılarda bulunurken tazesi bazı semt pazarlarında bulunabilir.

Bir miktar salatada kullanılacağı gibi, ısırgan otu haşlamasından yoğurtlu salata yapılabilir. Isırgan otu tohumu ve kökünden çay da yapabilirsiniz.

Saç bakım ürünlerinin vazgeçilmezi olan ısırgan otu saç sorunu olanların imdadına yetişir.

Isırgan otundan kimler uzak durmalı?

İlaç kullanan ve kronik olarak rahatsız olanlar ısırgan otundan uzak durmalıdır.

Isırgan otu çorbası

Kullanılacak malzemeler:

-Dikenleri alınmış ve yıkanmış 2 su bardağı dolusu ısırgan otu alın.

-1 adet büyük baş soğanı küp küp doğrayın.

-2 yemek kaşığı yağa ihtiyacınız olacak.

-Toplam 2 yemek kaşığı un.

-İstenilen mitkar ve yoğunlukta tavuk suyu.

Hazırlanışı

Sıvı yağda sovanlar pembeleşinceye kadar kavurun.

Sonrasında unu ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam ediyor.

Tavuk suyunu içerisine ekleyin ve topaklanmaması için iyice karıştırın.

Ardından ısırgan otlarını ekleyin.

İyice kaynadıktan sonra düşük ateşte 15-20 dakika boyunca pişirmeye devam edin.

İsteğe bağlı tuz, limon ve karabiber kullanabilirsiniz.

Not: Kullanmadan önce bir hekime danışmanızda fayda var.