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Gündem İSİPAB 16. Konferansı İstanbul'da gerçekleştiriliyor
Gündem

İSİPAB 16. Konferansı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleniyor. Konferansın açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:25:00 -
İSİPAB 16. Konferansı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

Türkiye'nin, dönem başkanlığını Burkina Faso'dan devraldığı "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temalı konferansın açılış oturumu bugün Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Konferansta, Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Libya, Kuveyt, Katar, Kamerun ve Gabon'dan 38'e yakın temsilci yer alacak.

Konferansın açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Açılış konuşmalarının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılacak.

Dolmabahçe Sarayı'ndaki program sonrasında, Şentop'un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde "İSİPAB 16. Konferansı Birinci Oturumu" yapılacak.

TBMM Başkanı Şentop, birinci oturumun yanı sıra kapanış oturumunda da konuşma yapacak.

Konferans, İstanbul Deklarasyonu kabulünün ardından sona erecek.

Konferans kapsamında dün, İSİPAB İcra Komitesi, 46. toplantıları için bir araya gelmiş, ayrıca İSİPAB Genel Komitesi'nin 23. oturumu da gerçekleştirilmişti.

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