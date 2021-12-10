  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Isınmak için girdiler, yanarak can verdiler!
Gündem

Isınmak için girdiler, yanarak can verdiler!

Kuşadası'nda ısınmak için sığındıkları evde ateş yakan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 07:27:00 - 2021-12-10 07:28:00
Isınmak için girdiler, yanarak can verdiler!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi yanarak can verdi.

Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakil evde meydana geldi.

Mahalledeki terk edilmiş bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi.

Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan evden yayıldığını fark etti.

Alevlere hemen müdahale eden ekipler, evin içinde iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yangının sokakta yaşadıkları öğrenilen 56 yaşındaki Fazmiye B. ile 51 yaşındaki Mustafa Ç.'nin sığındıkları evde yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Fazmiye B. ile Mustafa Ç.'nin yangına uykuda yakalandıkları ve kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları düşünülüyor.

Olaydan sonra bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Fazmiye B. ile Mustafa Ç.'nin cansız bedenleri cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

Bölgede itfaiye ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikatın da sürdürüldüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Soykırım terimini istismar etmeyin

Dışişleri Bakanlığı, soykırım teriminin istismar edilmesinin uluslararası barışa katkı sağlamayacağını açıkladı.
ABD ve Çin yerine Türkiye'yi tercih ettiler
Teknoloji

ABD ve Çin yerine Türkiye'yi tercih ettiler

Türk SİHA'larının komşu ülke Irak'a satılma ihtimali giderek artıyor. SİHA satışının gerçekleşmesi halinde Türkiye, Azerbaycan dışında ilk k..
Hakan Bayrakçı ateş püskürdü: Lan bir dönün kendinize bakın!
Medya

Hakan Bayrakçı ateş püskürdü: Lan bir dönün kendinize bakın!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle hedef olan Hakan Bayrakçı ateş püskürdü. Bayrakçı, "Lan bir dönün ken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay