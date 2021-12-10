Isınmak için girdiler, yanarak can verdiler!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokakta yaşadığı belirtilen ve gece sığınmak için girdikleri metruk bir evde ateş yakan iki kişi yanarak can verdi.

Olay; gece yarısı Türkmen Mahallesi'ndeki metruk bir müstakil evde meydana geldi.

Mahalledeki terk edilmiş bir evden dumanların yükseldiğini ve çevreye kötü bir koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis hattına bildirdi.

Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri dumanlarla birlikte kokunun Sevinç 2 Çıkmazı'nda bulunan evden yayıldığını fark etti.

Alevlere hemen müdahale eden ekipler, evin içinde iki kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yangının sokakta yaşadıkları öğrenilen 56 yaşındaki Fazmiye B. ile 51 yaşındaki Mustafa Ç.'nin sığındıkları evde yaktıkları tahta ve kağıt parçalarının çevredeki eski koltuk ve eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

Fazmiye B. ile Mustafa Ç.'nin yangına uykuda yakalandıkları ve kısa sürede tüm evi saran alevlerden kurtulamadıkları düşünülüyor.

Olaydan sonra bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Fazmiye B. ile Mustafa Ç.'nin cansız bedenleri cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

Bölgede itfaiye ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ederken, olayla ilgili tahkikatın da sürdürüldüğü bildirildi.