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Ekonomi Isınma maliyetini sıfırladı... Hayvan gaz çıkarıyor, kombi yanıyor!
Ekonomi

Isınma maliyetini sıfırladı... Hayvan gaz çıkarıyor, kombi yanıyor!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir mucit kurduğu sistem ile ahırındaki hayvanların gübresinden biyogaz üretti, evinin ve serasının ısınma maliyetini sıfırladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 09:43:00 -
Isınma maliyetini sıfırladı... Hayvan gaz çıkarıyor, kombi yanıyor!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Murat Mönün 50’den fazla büyükbaş hayvandan elde edilen hayvansal atıklardan biyogaz üretme düşüncesini projeye dönüştürdü.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle ahırıyla bağlantılı bir biyogaz üretme sistemi kuran Murat Mönün, bu sayede serasının ve evinin ısı ihtiyacını karşılamayı başardı.

"Hedef elektrik üretmek"

Ürettiğimiz gazın ısısı ile serasında domates yetiştirdiğini ifade eden Murat Mönün, "Projem, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi. Desteklenen bu imkanlarla bir biyogaz deposu kurduk. Hedefimiz burada hayvan gübresinden biyogaz üreterek kışın sebze yetiştirmekti. Seramızı kurduk ve domates yetiştirdik. Biz bu projede örnek olmak istiyoruz. Bu tip ahırlar yapanlar hayvan gübresini kullansın ve alternatif geliri olsun diye biz bu projeyi gerçekleştirdik. Projemizin devamı olacak, elektrik üreteceğiz. Burada bize destek olan İl Tarım Müdürümüz İbrahim Sağlam ve İlçe Tarım Müdürümüz Osman Akman sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Seramıza İbrahim Sağlam’ın büyük destekleri oldu" diye konuştu.

Murat Mönün biyogaz tesisinden elektrik üretmek için destek bekliyor.

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