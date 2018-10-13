İşinin başına döndü: Casus Brunson ABD üssünde!

Türkiye ile ABD arasında diplomatik ve ekonomik kriz yaşanmasına neden olan, terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım ettiği, askeri casusluk yaptığı suçlamasıyla 35 yılla yargılanan Amerikalı casus Andrew Graig Brunson'un ABD'ye ulaştığı ve ABD Hava Kuvvetleri'nin üssüne iniş yaptığı bildirildi.

Gece Türkiye'den ayrılmıştı

Elektronik kelepçesinin çıkarılmasının ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan akşam geç saatlerde Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya hareket etmişti.

İzmir'de yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen casus Brunson, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak serbest kalmıştı.