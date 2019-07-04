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İşine odaklandı hedeflerini aştı

Orka Holding, yılın ilk yarısında yurt dışında 20 mağaza açtı... Orka Holding, yılın ilk yarısında hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede hedeflerini geçti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
İşine odaklandı hedeflerini aştı

 Mehmet Canıtatlı 

Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, yılın ilk yarısında hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede hedeflerini geçti. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. Yılsonunda yurt içi ve yurtdışında mağaza sayılarımız eşitlenecek ve toplam sayı 420 olacak” dedi.

Tesisi büyüttü ceketi hafifletti

Giresun’daki kurdukları ikinci üretim tesisinde dünyanın en hafif ceketini ürettiklerini söyleyen Orakçıoğlu, “180 gram ağırlığındaki ‘Ultra hafif’ ceketler, erkeğin vazgeçilmezi olan bu ürünleri yaz dönemleri için konforlu hale getiriyor. Hem yurt içi hem de yurt dışından üst üste siparişler alıyoruz” dedi.

Yurtdışı mağaza ağında Avrupa’nın yanı sıra Rusya, Amerika ve Güney Afrika’ya da yöneldikleri anlatan Süleyman Orakçıoğlu, “Hem karlılıkta hem de yurt içi ve yurt dışı büyümede yılın ilk yarısında hedefleri geçtik. Avustralya’dan Amerika’ya kadar beş kıtada yer alan ve üzerinde güneş batmayan bir marka olarak ışık hızında büyümeye devam ediyoruz. İlk altı ayda aralarında Floransa, Kiev, Frankfurt, Saray Bosna, Üsküp ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın da olduğu lokasyonlarda 20 mağaza açtık. Yılın ikinci yarısında açacağımız mağazaların anlaşmaları da tamamlandı. Yakında Kanada Ottowa’da bir mağaza açacağız. Dubai, Johannesburg, Capetown ve Moskova dahil pek çok marka şehirde açılacak 20 mağaza ile yıl sonunda toplam 40 yeni mağaza açmış olacağız. Özellikle modanın merkezi olan İtalya’da büyümemiz çok hızlı oldu ve bu ülkede 31’inci mağazamızı açtık. Yüzde 100 büyüyerek İtalya’yı fethettik. Bu şansımızı iyi kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mağaza sayıları eşitlenecek

Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında bulunan mağazalarımızın sayılarını eşitlemeyi hedeflediklerini kaydeden Orakçıoğlu, “Böylelikle yıl sonunda yurt içi ve yurtdışında mağaza sayılarımızın toplamı 420 olacak. Yine 2019 yılı sonunda ciroda 750 milyon lira, ihracatta ise 30 milyon dolar hedefliyoruz. Yurt dışında perakende ciromuz hali hazırda 60 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

Hayatı kolaylaştıran koleksiyonlar

Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da bu yıl müşteriler için hayatı kolaylaştıran yeni koleksiyonları hakkında şu bilgileri paylaştı:

Koleksiyonlarımızda erkeklerin içinde rahat edeceği, ağırlık yapmayan, kırışmayan, su ve leke itici özelliklere sahip yenilikçi ürünler sunmaya özen gösteriyoruz."

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise hem sektörde hem de giyimine önem veren erkeklerin beklentilerine uygun şekilde farklılıklara yatırım yaparak ilham kaynağı olduklarını kaydetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:11
  1. Giresun
  2. Orka Holding
  3. Damat
  4. Tween
  5. D’S Damat
  6. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu
  7. Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu
  8. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar
  9. İstanbul Yeni Havalimanı

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