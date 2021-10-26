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Siyaset İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!
Siyaset

İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ayrıştırmadan herkesi kucaklayacağız' diyerek göz boyarken, sosyal medya hesabından ikircikli tavrını gözler önüne serdi. Serdar Arseven, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakaret veya küfür etmemesine karşın Akşener'in kendisini engellediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 17:31:00 -
İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor! Meral Akşener gerçek yüzünü ifşa etti!

 yeniakit.com.tr 

‘Basın özgürlüğü’nden dem vuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Serdar Arseven’i sosyal medya hesabından engelledi.

Partisinin 4. Kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada 'Düşman değil dost kazanacağız' sözleriyle seçmenin gözünü boyayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçek yüzünü gösterdi.

Twitter'dan Serdar Arseven'i engelledi

Esnaf ziyaretlerinde 'Ayrıştırmadan herkesi kucaklayacağız' diyerek duyar kasan Akşener'in sosyal medya hesabından gazeteci Serdar Arseven'i engellediği ortaya çıktı.

Serdar Arseven, "AİHM kararı gereği, engellendik netekim!" sözleriyle Akşener'in kendisini engellediğini açıkladı.

Hakaret etmediğini ve üslubuna dikkat ettiğini belirterek şaşkınlığını dile getiren Arseven, Twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

İşine gelmeyeni 'istenmeyen adam' ilan ediyor

Öte yandan Türkiye'nin iç işlerine müdahale etme hadsizliğinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçiliğin, Osman Kavala çağrısına destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen adam' ilan etme talimatına karşı çıkan Akşener bu tavrıyla, işine gelmeyen seçmeni nasıl 'istenmeyen adam' ilan ettiğini de gösterdi.

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