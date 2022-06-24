Isınan havalarda buna dikkat!

YENİ AKİT ANKARA

Kenelerin çoğunlukla konakçı seçmeden herhangi bir canlıya tutunarak kan emen bir parazit türü olduğunu belirten Başkan Baydın, ülkemizin kene çeşitliliği yönünden oldukça zengin bir ülke olduğunu ve bilinen 900 kene türünden büyük bir kısmının ülkemizde görüldüğünü söyledi.

Kenelerin kan emerek beslendiği için tüm hayvan türlerinde bulunabileceğini ve bu hayvanlardan insanlara da kolayca geçebileceğini kaydeden Baydın, “özelikle çalılık ve uzun otların olduğu bölgelerde yaygın olarak bulunan keneler bu ortamlarda kolaylıkla hayvanlara ve insanlara geçebilirler. Kan emme işlemini tamamladıktan sonra salgıladıkları sıvıyla da virüs ve bakterileri kan emdikleri canlıya aktarırlar. Bu sıvıyla beraber KKKA, Tularemi, Lyme, Babesiosis, Ehrlichiosis gibi hastalıkları kan emdikleri canlıya bulaştırırlar. Özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ülkemizde insanlarda sıkça belirlenmiş ve ölümlere neden olmuştur. KKKA genellikle enfekte bir hayvanla veya insanla temas etmiş ixodes cinsi keneler tarafından taşınır” ifadelerini kullandı.

Hayvanların keneden korunması için dış parazit mücadelesinin kesinlikle yapılması gerektiğinin altını çizen Baydın, kene ısırdığından korunmak için otların, çimlerin yoğun olduğu bölgelerde sürekli vücutta açık yer bırakmamanın kenelerin tutunmasını önleyeceğini ve açık renk kıyafetlerin de kenelerin daha kolay tespit edebilmesini sağladığını ifade ederek, hayvanlarda böyle bir şansın olmadığı için hayvan sahiplerinin dış parazit mücadelesi için veteriner hekimlere başvurmaları gerektiğini söyledi.

Vücuda kene tutunduğu zaman yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Baydın, “ Keneleri kendiniz çıkarmayınız ve en yakın sağlık kuruluşuna gitmek en sağlıklı yoldur. Çünkü kenenin çıkarılması için cımbız veya forceps denilen alet kullanmak, hastalık taşıyan tür olup olmadığının tespit edilmesi ve ısırığın üzerinin antiseptik ile temizlenmesi gerekir. Hayvanlar dışarı çıktığında daha çok otlu alanlarda dolaşmayı tercih ediyor. Hayvan severlere hayvanlarını özellikle dışarıda gezdirildikten sonra vücutlarını kontrol etmelerini eğer kene tespit ederlerse de veteriner hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.