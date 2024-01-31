Isınabilmek kendi elinizde! Bu cihazları seçerken dikkat edin!

Kışın en pratik ve en ekonomik ısıtma yöntemi denildiğinde kuşkusuz ilk akla gelen ürün “elektrikli ısıtıcı”lar oluyor. Ancak her elektrikli ısıtıcı beklentileri karşılamıyor.Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, elektrikli ısıtıcı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kriterleri paylaştı. İşte detaylar…

Bu özellikleri baz alın

Öncelikle verimli ısıtma için cihaz, yüksek yoğunluklu bir halojen ampule sahip olmalı. Bu özellik elektrikli ısıtıcının standart rezistanslı elektrikli ısıtıcılara göre yüzde 40 daha verimli bir ısıtma yapmasını sağlıyor.

Kısa dalga ışınım yapanlar tercih edilmeli

Yüksek sıcaklıktaki cihazların yaptığı ışınım “kısa dalga” olarak adlandırılırken, piyasadaki cihazların yaptıkları ışınım “orta veya uzun dalga” olarak adlandırılıyor. Kısa dalga ışınım yapan cihazların ışın iletme kabiliyeti, orta ve uzun dalgalı ışınım yapan cihazlara göre çok daha yüksek oluyor. Bu sayede daha düşük kapasiteli ısıtıcı ile daha az enerji harcayarak daha etkili ısıtma sağlanıyor.

IP55 su sınıfı koruması özelliği

Cihaz seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter ise IP55 su sınıfı koruması özelliği olmalı. Isıtıcıların dış hava şartlarından etkilenmeden hatta yağmur altında bile sorunsuzca çalışabilmesi için gerekli konfor şartlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri gerekiyor.

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Kademeli ısıtma fonksiyonu

Cihazın dimmer devresi sayesinde konfor şartlarına göre ayarlanabilen kademeli ısıtma fonksiyonuna sahip olması da hem konfor hem de tasarruf için kritik önem taşıyor.