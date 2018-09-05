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İşin uzmanı konuştu... "Suriyeliler Defolsun" diyen zihniyeti deşifre etti!

Sosyal medya uzmanı Melih Esat Açıl, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “#SuriyelilerDefolsun” etiketi açanların büyük bir kısmının yurt dışına kaçan FETÖ’cüler olduğunu, söz konusu etiketin Türkiye’nin genel görüşünü yansıtmadığını belirtti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:52

İbrahim Bedir’in sunumuyla Akit TV ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programına konuk olan sosyal medya uzmanı Melih Esat Açıl, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “#SuriyelilerDefolsun” etiketi açanların büyük bir kısmının yurt dışına kaçan FETÖ’cüler olduğunu, söz konusu etiketin Türkiye’nin genel görüşünü yansıtmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:52
  1. Akit TV
  2. İbrahim Bedir
  3. Melih Esat Açıl

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