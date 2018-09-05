İşin uzmanı konuştu... "Suriyeliler Defolsun" diyen zihniyeti deşifre etti!

İbrahim Bedir’in sunumuyla Akit TV ekranlarında yayınlanan Gün Başlıyor programına konuk olan sosyal medya uzmanı Melih Esat Açıl, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, “#SuriyelilerDefolsun” etiketi açanların büyük bir kısmının yurt dışına kaçan FETÖ’cüler olduğunu, söz konusu etiketin Türkiye’nin genel görüşünü yansıtmadığını belirtti.