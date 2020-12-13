İşin rengi değişiyor... İran'da Türkiye'ye karşı skandal çağrı! Bu kez çok fazla ileri gittiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla önceki gün Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiir nedeniyle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif, şiire karşılık "Kimse Erdoğan’a, Bakü’de yanlışlıkla okuduğu şiirin, Aras Nehri’nin kuzey bölgelerinin İran’ın ana topraklarından zorla ayrılmasıyla ilgili olduğunu söylememiş! O, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine karşı konuştuğunu fark etmedi mi acaba? Kimse Aziz Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'den ise Tahran yönetiminden yükselen seslere sert tepki geldi.

İran'da skandal çağrı

Öte yandan yaşanan bu gerginlik sonrası bazı İranlılar, sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye yönelik boykot kampanyası düzenledi.

"Boykot Türkiye" adlı kampanyanın görselinde İranlılar, Türk mallarını ve barkotlarını yayınlayarak "1.5 milyon Ermeninin soykırımını kabul etmek ve Türkiye'den mal, seyahat ve eğlence alımını yasaklamak, halkın abartısına cevap olacaktır. Kuzey İran'ın dönüşü çok yakın" ifadeleri yer aldı.