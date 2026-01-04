İşin bu boyutunu kimse konuşmuyor! ABD Venezuela saldırısında bakın kaç kişiyi katletti



ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela'dan isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkiliye göre, ABD'nin Cumartesi günü düzenlediği saldırıda aralarında askeri personel ve sivillerin de bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda hiçbir Amerikan askerinin ölmediğini, bazı askerlerin yaralandığını öne sürdü. Trump, bir helikopterin isabet aldığını ancak uçabilir durumda kaldığını ve tüm ABD hava araçlarının geri döndüğünü belirtti.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan iki ABD'li yetkiliye göre ise, Maduro'ya yönelik operasyonda yaklaşık 6 asker yaralandı.

ABD saldırısının hemen ardından, Caracas Havalimanı'nın hemen batısındaki düşük gelirli bir sahil bölgesi olan Catia La Mar'da Venezuelalı bir sivilin ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. ABD güçleri şehre saldırırken Cumartesi günü erken saatlerde düzenlenen bir hava saldırısında üç katlı bir sivil bina kompleksi vuruldu ve bir dış duvar yıkıldı.

Ailesi, saldırıda 80 yaşındaki Rosa González'in öldüğünü ve ikinci bir kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Öğleden sonra bir hükümet müfettişi saldırının gerçekleştiği bölgede bulunarak görgü tanıklarıyla görüştü ve mermileri topladı.

Gonzalez'in yeğeni Wilman González, gece saat 2 sularında saldırıyı duyduğunda eğildiğini ancak neredeyse bir gözünü kaybettiğini söyledi. Yüzünün yan tarafına üç dikiş atıldı.

Soyadını vermek istemeyen 70 yaşındaki Jorge adlı bir komşu, hava saldırısında her şeyini kaybettiğini söyledi.

Cumartesi öğleden sonra birkaç kişi dışarıda toplanmış, diğerleri ise dairelerinden geriye kalanları arıyordu. Çoğu zar zor konuşuyordu. Dışarıdaki sakinlerden bazıları dua ediyordu. Diğerleri ise öfkeliydi.

Adını Javier olarak veren bir adam, Venezuela'ya yapılan saldırının sebebini "aç gözlülük" olarak nitelendirerek, Trump yönetiminin Amerikan şirketlerinin Venezuela petrol sahalarının kontrolünü ele geçirmesini sağlama isteğine atıf yaptı.

