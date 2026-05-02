İşin aslı ortaya çıktı! Sumud Filosu hesabından şaşırtan Erdoğan paylaşımı

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filonun resmi sosyal medya hesabının dün akşam saatlerinde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, (onlara) filoya verdikleri sürekli destek, Küresel Sumud Filosu katılımcılarını karşılama, uluslararası sularda filoya yapılan yasa dışı saldırıyı kınama, Filistinliler için ulusal ve uluslararası mahkemelerde adalet arama ve İsrailli soykırım faillerine karşı tutuklama emri çıkarma konusundaki çabaları için teşekkür ederiz."

Siber güvenlik protokollerinin sıkılaştırıldığı ve saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, sürekli güvenliğin sağlanması için de tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Yunan siyasetçi Yanis Varoufakis'in Batı dünyasının Gazze'deki soykırımdaki sorumluluğunu vurguladığı açıklamalarına ilişkin bir videoya yer verilmiş, söz konusu videonun arka planında, açıklamalarla ilgisi olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü kullanılmıştı.