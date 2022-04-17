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Spor İsimlerini vererek açıkladı! Cem Küçük'ten futbolda şok iddialar
Spor

İsimlerini vererek açıkladı! Cem Küçük'ten futbolda şok iddialar

Gazeteci Yazar Cem Küçük, futbolun ve hakemlerin dizayn edildiğini iddia etti. İsim isteyen vatandaşlara cevap veren Cem Küçük, "Rize, BJK ve Trabzon başkanları…" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 22:05:00 -
İsimlerini vererek açıkladı! Cem Küçük'ten futbolda şok iddialar

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Cem Küçük, futbolun ve hakemlerin dizayn edilmeye çalışıldığını öne sürerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cem Küçük, "MHK istese de duramazdı. Ferhat Gündoğdu gitti. Arkasındaki isimler de tıpış tıpış gidecek. 3 kulüp başkanı kukla bir MHK başkanıyla futbolu ve hakemleri dizayna kalkarlarsa sonucuna katlanırlar." ifadesinde bulundu.

İsim isteyen vatandaşlara cevap veren Cem Küçük, "Rize, BJK ve Trabzon başkanları…" tweet'ini attı.

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