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İşimize dönene kadar eyleme devam edeceğiz

CHP’li Bolu Belediyesi'nin ekmekleriyle oynadığı işçiler, 24 Nisan’dan bu yalan eyleme devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:22
İşimize dönene kadar eyleme devam edeceğiz

 RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA 

CHP’li BoluBelediyesi tarafından uygulanan mobbing ve baskılarla işten çıkarılan, sürgün edilen, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı, Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler önümüzdeki hafta açlık grevi yapma kararı aldı.

“Sonuç alana kadar her türlü eylemi deneyeceğiz" 

24 Nisan’dan beri Bolu Belediyesi önünde eylem yaptıklarını belirten işçi İsmail Özmen, “22 Nisan tarihinde bize herhangi bir bilgi verilmeden işlerimize son verildi. O günden beri işimizi ger alabilmek için eylem yapıyoruz. Sesimizi duyurmak için Bolu’dan Ankara’ya yürüdük. O zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bize birtakım sözler vermişti. Ama kendisi de verdiği sözleri unutarak bizi yalnız bıraktı. 24 Nisan’dan beri Bolu Belediyesi önünde eylem yapıyoruz. Bu eylemden bir sonuç alamadığımız için sendikamıza açlık grevi yapmak için beyanda bulunduk. Onlar da bunu değerlendireceklerini söylediler. Önümüzdeki hafta içinde işten çıkarılan işçiler olarak açlık grevine başlayacağız. Bu grevden de bir sonuç alamazsak işlerimizi geri alana kadar her türlü eylemi deneyeceğiz. Biz eylem yapmadan sonuç almak istiyorduk ama bizi bu duruma kendileri itti” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:22
  1. Ankara
  2. Bolu Belediyesi
  3. Hak-İş Konfederasyonu
  4. Hizmet-İş Sendikası
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

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