İsim isim saydı: Rusya 3 şehri yok eder

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin yanlısı bir televizyon kanalında çalışan sunucu Olga Skabeyeva, son söylemleriyle dünyada manşetlerde yer aldı.

Skabeyeva, İngiltere ve Batı'nın bir "Armageddon" (Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.) ile karşı karşıya olduğunu söyleyip Moskova'ya yönelik tehditlerinin dünya çapında yıkıma yol açacağını söyledi.

Nükleer patlamayı işaret etti

Olga Skabeyeva, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'un Rusya'yı yenmeye çalışarak dünya adına büyük bir felaket yaşamayı göze aldığını ve bir 'nükleer patlama' olmadan zaferin imkânsız olduğunu söyledi.

"Rusya; Kiev, Londra ve Washington'u yok eder"

Sert söylemlerine devam eden Olga Skabeyeva; Rusya'nın Kiev, Londra ve Washington'u yok edeceğini söyledi. Ayrıca sunucu, nükleer savaşın Batı'nın neden olduğu bir 'gerçek' olacağı konusunda dünyayı uyardı. Rusya lideri Putin de bu hafta Batı'ya yönelik nükleer tehditte bulunmuş ve "Blöf yapmıyorum" demişti.

Çıkan haberlerde, Skyabeyeva'nın tehdit içerikli açıklamalarının Truss'un Putin'in bu hafta kısmi seferberlik açıklamasından sonra BM'de yaptığı ve savaşı Rusya adına 'feci başarısızlık' olarak değerlendirdiği konuşmasına yanıt olarak geldiği şeklinde yorumlandı.

"Nükleer patlama olmadan Rusya'yı yenmek imkansız"

Skabeyeva "Ne istiyorlar? Rusya'ya karşı bir zafer istiyorlar. Nükleer patlama olmadan Rusya'ya karşı zafer imkansızdır." sözlerini kullandı ve "Ülkemizin yok edilmesine izin vermeyeceğimiz için dışlanıyoruz." ifadelerini kullandı.