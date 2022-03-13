İstanbul’da yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. 20 Ocak’ta yağan kar yağışı nedeniyle İstanbullar büyük bir içile çekmişti. Son dört gündür yağan karda da İstanbullu yine İBB’nin yeteri kadar çalışmaması nedeniyle zor durumda kaldı. TRT spikeri Işıl Açıkkar İBB'yi eleştirerek “İnsanlar yine yolda kaldı. Acaba tuzlasanız mı?” paylaşımında bulundu. Peki Işıl Açıkkar kimdir? TRT spikeri Işıl Açıkkar nereli kaç yaşında?

Işıl Açıkkar kimdir?

Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir’in Karşıya ilçesinde dünyaya geldi. Lise'yi Karşıyaka'da okuduğu zamanlarda İzmir'in önemli televizyon kanallarından Ege Tv televizyonunda çalıştı.O sıralarda daha 15-16 yaşında olmasına rağmen çok erken bir yaşla beraber iş hayatına girmiş oldu.

Işıl Açıkkar nerede çalıştı?

Toplam 2 sene süresince Ege Tv televizyonunda farklı alanlarda çalıştı ve ardından ise özel olarak diksiyon eğitimi gördü.Sonrasında çok önemli gazetelerden olan Yeni Asır gazetesine ait olan Yeni Tv televizyonunda bulunmaya başladı.Yeni Tv ekranlarında da yine farklı bölümlerde çalışma şansı buldu. Sunuculuk yaptı, muhabir oldu.

Işıl Açıkkar Yeni Tv ve Ege Tv ekranlarından sonra Üniversite okumak için İstanbul'a gitti ve İstanbul Bilgi üniversitesini bitirdi. Hocalarının da yönlendirmesiyle beraber daha çok gazetecilik konusunda ilerledi.Üniversitenin Üçüncü sınıfındayken önemli bir Trt spikerinden güzel konuşma konusunda ders aldı.Sadece konuşma konusunda derslerle yetinmedi ve özellikle sunuculuk ile ilgili eğitim aldı.

Üniversite bittikten sonra 1 sene kadar İngiltere'de bulundu.Türkçeyi çok sevdiği için İngiltere'de fazla durmadı ve 1 senenin sonunda dönüş yaptı.Türkiye'ye geldikten sonra Kanaltürk ekranlarında çalıştı ve muhabirlik yaptı.Eğer Yurt dışında kalmış olsaydı farklı bir dilde eğitim alacak ve o yönde ilerleyecekti fakat o tercih etmedi. Almış olduğu diksiyon derslerinden sonra kendisid e artık diksiyon dersi verebilecek konuma geldi.Yabancı dillerden İngilizceyi çok iyi şekilde konuşuyor. Ünlü sunucu TRT 1 Ana Haber’in sunuculuğunu üstlenmekte.