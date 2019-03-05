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Işıklı şelalesi doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yer altı sularının artmasıyla su seviyesi çoğalan Işıklı şelalesi doğa tutkunlarının ve doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri haline geldi.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Işıklı şelalesi doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve yer altı sularının artmasıyla su seviyesi çoğalan Işıklı şelalesi doğa tutkunlarının ve doğa fotoğrafçılarının uğrak yeri haline geldi.


Özellikle hafta sonu tatilini doğada geçirmek isteyenler Işıklı şelalesinin yolunu tutuyor. Işıklı Mahallesi içinden gidilen ve yön levhasıyla belirtilen Işıklı şelalesine, özel araçla ulaşım sağlanabiliyor.


Berrak suyu, oluşturduğu göletler ve akıp geldiği kayalarda meydana gelen renklerle insanların ilgisini çeken şelalenin doğa turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.


Işıklı şelalesinin bölge turizmine kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Zafer Can, “Daha önceleri şelalenin bulunduğu yere araçlarla gidilemiyordu. Silifke Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla şelale yolunda düzenlemeler yapıldı ve özel araçlar şelaleye kadar ulaşabilir bir hale getirildi. Yine şelalenin öncelikle Silifke ve Mersin bölgesinde sonrasında tüm Türkiye’de tanıtılması için sosyal paylaşım sitelerinden fotoğraflar paylaşmaya başladık. Şu günlerde özellikle doğa yürüyüşü yapan gruplar ile doğa fotoğrafçıları şelaleye gelmeye başladılar. Şelale yolunda ve çevresinde yapılacak düzenlemeler ile burası doğal bir mesire alanı haline dönüştürülebilir. İnsanların huzur bulacağı, dinlenebileceği şelaleden aynı zamanda denizi ve hatta bazı zamanlarda Kıbrıs’ın dağlarını izlemek mümkün” dedi.


Hem Silifke Belediyesi hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden burayı canlandırmalarını isteyen Can, doğa tutkunlarını Işıklı şelalesine davet etti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
  1. doğa
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