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"Işıklar Ülkesi Likya" resim ve heykel sergisi açıldı

Sergide 35 resim, strafor ve betondan yapılan heykel ile Likya dönemi lahitleri yer alıyor

03 Eylül 2019 Salı 18:50
"Işıklar Ülkesi Likya" resim ve heykel sergisi açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ressam Ali Rıza Başarır tarafından hazırlanan "Işıklar Ülkesi Likya" resim ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Seydikemer Belediyesi desteğiyle Saklıkent Kanyonu girişinde açılan sergide, 35 resim, strafor ve betondan yapılan heykel ile Likya dönemi lahitleri izlenime sunuldu.

Serginin açılışına Likya dönemi kıyafetleriyle katılan ressam Ali Rıza Başarır ile bazı vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Açılış töreninde konuşan Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, serginin amacının Seydikemer'in güzelliklerini, tarihini bölgeye gelen turistlere tanıtmak olduğunu söyledi.

Serginin Seydikemer'in incisi doğa harikası Saklıkent’te açılarak daha fazla insana da ulaşılacağını belirten Gökçekuyu, "Serginin tanıtımı noktasında katı sağlamasını ümit ediyoruz. Gelen misafirler de doğal güzelliğin yanında Seydikemer'in tarihini görmüş olacaklar." diye konuştu.

Ressam Ali Rıza Başarır ise sergide Likya uygarlığından eserlerin yer aldığını dile getirdi.

Likya uygarlığının Seydikemer, Fethiye, Kaş ile Dalaman arasında yaşadığını anlatan Başarır, binlerce kişinin geldiği Saklıkent'te izlenime açılan eserleriyle Likya dönemine ışık tutmak istediğini kaydetti.

Sergi, 8 Eylül'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:50
  1. Ali Rıza Başarır
  2. Muğla
  3. resim ve heykel sergisi
  4. Saklıkent Kanyonu
  5. Seydikemer

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