Işık Biren kimdir? 103 emekli amiral Işık Biren
103 emekli amiral darbe bildirisi. 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan vatanı, demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak siyasete balans ayarı vermeye kalktı. Vesayet kalıntılarından 103 emekli amiralin yayınladığı sözde bildiriye imza atan vesayetçi isimler arasında ismi en üstte yer alan isimler arasında Işık Biren de var. Peki Işık Biren kimdir?
28 Şubat karanlık zihniyetinin kalıntıları arasında yer alan 103 emekli amiral, darbe bildirisi yayımlayarak hadlerini aştı. Darbe bildirisine MHP lideri Devlet Bahçeli'den zemberek açıklama gelirken, Bahçeli, “Rütbeleri sökülmeli emekli maaşları kesilmeli” dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 103 amiralin yayınladığı Montrö bildirisine tepki: Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam. Peki darbeci vesayetçisi 103 emekli amiral arasında yer alan Işık Biren kimdir?