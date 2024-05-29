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Yaşam İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi
Yaşam

İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi

Yeniakit Publisher
2024-05-29 04:00:00 -
İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi

Adıyaman'da depremde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasıyla ilgili, otelin ilk yapım aşaması ve ikinci ruhsat aşamasında imzası bulunan belediye görevlilerine soruşturma açılmasına izin çıktı.

6 Şubat’taki depremde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan ve 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Grand İsias Otel soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni istenilen kamu görevlileri için Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu kararını verdi. Cumhuriyet Başsavcılığının, Adıyaman Belediyesi’ndeki görevliler ile ilgili soruşturma izni talebine, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu olumlu cevap verdi.

Kurul üyeleri, Başsavcılık tarafından soruşturma izin talep edilen 8 kişiden, 2’sinin hayatını kaybettiği için soruşturma izni verilmemesine, 2 kişinin ise daimi işçi olması nedeniyle 4483 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadıklarından genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğine, 4 kişi için ise ‘soruşturma izni verilmesine’ karar verdi.

1993 yılındaki ilk ruhsatta imzası bulunan İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan Ruhsat Büro Şefi B.B., İmar Müdürü M.S.A., Belediye Başkan Yardımcısı O.B. için soruşturma izni verildi.

Kaynak: İHA 

 
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