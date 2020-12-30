Isı sayaçların periyodik muayenelerini zamanında yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak

Isı sayaçlarının periyodik muayenelerini yaptırmak zorunda olan kullanıcılar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 Mart 2021 mesai bitimine kadar hizmetlere başvurmak ve bu muayeneleri 2021 yılı sonuna kadar yaptırmak zorunda kalacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre ısı sayaçlarının piyasaya sürüldükten sonra muayene işlemleri servislerde kullanıcı tarafından yapılacaktır.

Isı enerjisini dağıtan, ölçen ve satan bölgesel ısı dağıtım ve satış firmaları varsa denetimler bu firmalar tarafından yapılacaktır.

Damgası biten ölçü aletlerinin kullanılması nedeniyle, sayaçların periyodik muayenesi için zamanında hizmet başvurusu yapmayan veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar / bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında idari ve cezai işlem yapılacaktır.

Yapı yönetim kurulu, bina yöneticisi, bina sahibi, bağımsız bölüm kullanıcısı, ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bulunduğu yerlerde söz konusu firmalara idari ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Ancak bina yönetim kurulu veya bina yöneticisi veya bina sahibi veya ısı dağıtım ve satış şirketi periyodik kontrol uygulaması yapmış ancak bağımsız bölüm kullanıcısı sayacın kontrol edilmesini istemiyor veya sayacı engelliyorsa bu durum başvuru sahibi tarafından iki bağımsız kişi tarafından imzalanmış bir raporla belgelenmiştir. İşlem doğrudan bağımsız kullanıcıya uygulanacaktır.

Stok incelemesinde idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunan, ani ve şikâyet denetimlerinde incelemeden kaçınan veya engelleyenler hakkında idari ve cezai işlem yapılacaktır.

Periyodik sayaç muayenesi yaptırmak zorunda olan kullanıcılar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 1 Mart 2021 mesai bitimine kadar hizmetlere başvurmak ve bu muayeneleri 2021 yılı sonuna kadar yaptırmak zorunda kalacak.

Yönetmelik 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.