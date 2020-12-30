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Ekonomi Isı sayaçların periyodik muayenelerini zamanında yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak
Ekonomi

Isı sayaçların periyodik muayenelerini zamanında yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak

Isı sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 1 Ocak 2021'den 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları gerekecek

Yeniakit Publisher
2020-12-30 08:33:38 -
Isı sayaçların periyodik muayenelerini zamanında yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak

ANKARA (AA) - Isı sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ısı sayaçlarının piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılacak.

Isı enerjisinin dağıtımı, ölçümü ve satışını yapan bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olması durumunda ise muayeneler bu şirketler tarafından gerçekleştirilecek.

Sayaçların periyodik muayeneleri için zamanında servislere müracaat etmeyen veya muayenesini yaptırmayan kullanıcılar/bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari ve cezai işlemler yapılacak.

İdari ve cezai işlemler bu kullanıcılardan sırasıyla bina yönetim kuruluna, bina yöneticisine, bina sahibine, bağımsız bölüm kullanıcısına, ısı dağıtım ve satış şirketlerinin olduğu yerlerde ise söz konusu şirketlere uygulanacak.

Ancak bina yönetim kurulunun veya bina yöneticisinin veya bina sahibinin veya ısı dağıtım ve satış şirketinin periyodik muayene müracaatı yapmış olmasına rağmen bağımsız bölüm kullanıcısının sayacı muayene yaptırmak istememesi veya engel olması halinde bu durumun müracaatı yapan kişi tarafından bağımsız iki kişinin de imza ettiği bir tutanakla belgelenmesi durumunda cezai işlem, direkt olarak bağımsız bölüm kullanıcısına uygulanacak.

Stok muayenesinde idari ve cezai işlem sayacı stokta bulunduran kişiye, ani ve şikayet muayenelerinde ise muayene yapılmasından imtina eden veya engel olan kişilere idari ve cezai işlem yapılacak.

Sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü kullanıcıların 1 Ocak 2021 tarihinden 1 Mart 2021 mesai saati bitimine kadar servislere başvurmaları ve 2021 sonuna kadar bu muayeneleri yaptırmaları zorunlu olacak.

Yönetmelik, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.



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