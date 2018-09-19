İshale ne sebep oluyor?



İshale sebep olan pek çok durum mevcut. Başında mikrobik ishaller gelmektedir ki, konumuz olan yaz ishalleri de bu gruptandır.

Yaz ishaline yol açan mikroplar, bakteriler ile protozon denilen gözle görülmeyen parazitlerdir.

Sıcaklık artışıyla canlıların su ihtiyaçları da buna paralel olarak artar. Dolayısıyla insanlar, yaz aylarında daha fazla su tüketir. Böylece, bu tüketimin beklenmeyen bir sonucu olan yaz ishalleri, çoğunlukla mikroplu suların içilmesi veya bu sularla yıkanmış meyva ve sebzelerin yenilmesiyle ortaya çıkar.

Her zaman kullanılan suların sağlıklı olup olmadığını bilmek mümkün olmaz.

Özellikle insan ve hayvan dışkılarıyla kirlenmiş sularda yaşayan, ishal nedeni olabilecek çeşitli mikroplar bulunmaktadır. Bunlar, durgun sularda, kanalizasyonun karıştığı sularda, iyi ilaçlanmamış içme ve kullanma sularında, özellikle yaz aylarında uzun süre canlı kalarak çoğalır.

Bu suların içilmesi veya böyle sularla bulaşık, sıcak ortamda beklemiş gıdaların, mesela çiğ sebzelerle hazırlanmış salataların ve meyvaların tüketilmesi sonucu ishal yapan mikroplar, ağız yoluyla alınarak insanların barsaklarına ulaşır.

“Su gibi..” diye tariflenen ishallerin çoğunluğu paraziterdir.



Bu tip ishallerin en ciddisi ve hayatı tehdit edeni ise dışkının pirinç suyu görüntüsü olarak tarif edilen, kolera bakterisinin yaptığı ishaldir.

İltihaplı dışkılamaya sebep olan bakterilere ise tifo ve tifo yapan salmonella bakterilerini örnek verebiliriz.

Dışkının kanlı ve iltihaplı olması ise dizanteri olarak adlandırılır. İshalle birlikte bulunan diğer belirtiler karın ağrısı, karında buruntu hissi, bazen bulantı, iltihabi durumlarda bunlara ilaveten ateş olarak karşımıza çıkar.



İshal Diyeti Nasıldır?

İshali olan kimselerin düzelene kadar posasız ve yağsız gıdalar alması gerekir. Yani sebze ve meyvalar, kuru yemiş, çikolata, kızartmalar gibi gıdalar alınmamalıdır. Yağsız makarna, pirinç pilavı, haşlanmış patates-patates püresi, haşlanmış yağsız et ve tavuk, yağsız ızgara köfte yenebilir. Ayrıca bol miktarda içeçek alınmalıdır.

Bu ishallerin önlenmesinin en önemli yolu, menşei bilinmeyen suların tüketilmemesi ve kişisel temizliğe dikkat edilmesi, özellikle ellerin her yemekten önce ve sonra yıkanmasıdır. Kullanılan ve içilen suların klorlanması pek çok mikrobun yaşamasını önler.

İshal Olunca Ne Yapmalıyız?

İlk tedbir olarak kaybedilen su ve tuzu geri koymak için pratik olarak hazırlayacağımız şu solüsyonu içebiliriz:



Bir litre kaynatılmış soğutulmuş suya 1 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı sofra tuzu ve 1 çay kaşığı karbonat konularak karıştırılır, içilebildiği kadar sık aralıklarla içilir.