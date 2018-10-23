İshale bal iyi gelir

İshali kesmek için bir başka yapmanız gereken bir bardak suya biraz şeker, biraz tuz atıp, bunu içmek olmalı, bu karışım vücut sıvı seviyesini dengelemeye yardımcı olur. 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi ve bir diş sarımsak da antibiyotik özellikleri ile ishali kesmede yardımcı olur. Mikropları öldürür, sindirimi düzenler İshaller, ani ve müzmin olmak üzere başlıca iki grupta incelenebilir:

A) Ani (akut) ishaller:

1- Çeşitli virüslerin sebep olduğu sindirim kanalı iltihaplarındaki halsizlik ile, kas ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal gelişir.

2- Bazı bakteriler, besin maddelerine bulaştıklarında burada ürerler ve bir zehir maddesi üretirler. Bunun besinlere bulaşması genellikle derideki ve özellikle ellerdeki yaralardan ya da kirli ellerden olmaktadır. Bu besinleri yemiş olan kişide ,1-6 saat sonra kanlı bir ishal gelişir. Hastada bulantı, kusma, karında kramp tarzında ağrı da olur.

3- Kolera bulaşmış besin maddelerini yiyen kimselerde 1-3 gün sonra şiddetli, kansız bir ishal gelişmektedir. Çıkartılan dışkı, yıkanmış pirinç suyu gibidir. Hasta aşırı miktarda su kaybeder. İshal sırasında karında kramp tarzında ağrılar da gelişir.

4- Dizanteri ishallerinde çıkartılan dışkı kanlı ve cerahatlidir. “Şigella dizantesi”; “Şigella fleksneri”, “Şigella solei”, “Salmonella paratifo” adlı bakteriler, “Giardia lamblia”, “Balantidium koli”, “Entemoeba histolitka”, “Trikomonas himinis” adlı protozoalar dizanteri etkenleridir. Bunlar Yalnızca mikroskopla görülebilen tek hücreli canlılar. Tek hücreli olmalarına karşın, çok karmaşık yapıda olabilirler. Bölünme yoluyla çoğalırlar.

B) Müzmin (kronik) ishaller:

1- Aralıklı ortaya çıkan ishalleri şöyle sıralayabiliriz: İritabl koln (spastik koln), karsinoid tümörleri paratiroit hormon yetersizliği, böbreküstü bezi korteksi yetmezliği, hipertiroidizm pernisiyöz anemi, müzmin pankreas iltihabı, fibrokistik hastalık, nontropikal spru, Crohn hastalığı, Kolitis ülseroza, bağırsak tüberkülozu.

2- Sürekli ishaller ise şöyle sıralanabilir: Whipple hastalığı, bağırsak fistülleri, bazı safra kesesi ya da yolları hastalıkları.

İshallerde uygulanacak olan ilkyardım, hastaya bol miktarda su içermektedir. Böylece vücut ishalle kaybettiği suyu yerine koyabilecektir. Uygulanacak asıl tedavi ise, ishali oluşturan etkenin tesbit edilip, ona göre bir tedavi uygulanmasıdır.