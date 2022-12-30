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Aktüel İshak Paşa Sarayı yeşile bürünüyor
Aktüel

İshak Paşa Sarayı yeşile bürünüyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, çorak çevresine dikilen yaklaşık 41 bin fidanla yeşile bürünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:21:00 -
İshak Paşa Sarayı yeşile bürünüyor

1900 rakımlı tepe üzerine kurulu tarihi sarayın çorak çevresinin ağaçlandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çalışma yapıldı. Sarayın güneyindeki dağlık alanda kurulan ve “Doğubayazıt-Hani Baba Ağaçlandırma Sahası” adı verilen 40 dekarlık bölgede yaklaşık 41 bin fidan toprakla buluşturuldu. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, ormanları geliştirmeyi, korumayı ve genişletmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Doğubayazıt’ın önemine binaen orada bulunan Hani Baba Türbesi ve İshak Paşa Sarayı’nın olduğu mevkide 2022’de, 40 hektarlık bir sahada, toprak muhafaza ve ağaçlandırma çalışması yaptık. Bu sahada 20 kilometre buror teras ve 1100 adet de çukur açarak buraya fidan dikimi sağladık. Bunun etrafını her türlü tehlikeden korumak için de 3 kilometre uzunluğunda tel ihata yaptık. Yaptığımız çalışmayla ilimizin toprak yapısını da göz önüne alarak daha çok ışık ve toprak isteği olmayan ağaç türlerini tercih ettik” dedi.

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