İSG’den 9 ayda 26 milyon yolcu geçiş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, bu yılın 9 ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüze 11 artırarak, toplam 25,9 milyon kişiye ev sahipliği yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi İSG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, 2018 yılına girerken hedeflerinin bu yılı çift haneli büyüme rakamı ile tamamlamak olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.