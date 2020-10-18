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Aktüel İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi
Aktüel

İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 19:26:02 -
İşgalden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, 27 yıldır işgal altında bulunan kentin adeta harabeye dönüştüğü görülüyor.

Kente giden yolların kenarında Azerbaycan ordusunca imha edilmiş Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçların görüldüğü görüntülerde, Azerbaycanlılara ait eski mezarlıklar da yer aldı.

Görüntülerin sonunda, Azerbaycan askerleri kent merkezinde sağlam kalan yapılardan birinin önünde göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.

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