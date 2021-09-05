İşgalcileri korkutacak çağrı: Olayları tırmandırın

Hamas, Yahudi işgalcilerin terörist İsrail polisinin eşliğinde işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine karşı yürütülen faaliyetlerin artırılması çağrısı yaptı.

Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, "Her yerde halkımızı, İsrail ordusu ve polisinin himayesinde düzenlenen planlı baskınları reddeden faaliyetler için seferber olmaya ve olayları tırmandırmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

Yahudi işgalcilerin son günlerde "bayram kutlama bahanesiyle" Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları yoğunlaştırma çağrısında bulunduğunu hatırlatan Hamade, yerleşimcilerin Aksa'ya saldırma girişiminde bulunmaları halinde onlara kararlı bir şekilde karşılık vererek Aksa'yı koruma ve bayram günlerini öfke gününe dönüştürme çağrısında bulundu.

Filistin'in başkenti Kudüs'teki Filistin halkından Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaları ve avlusunda yoğun bir şekilde varlık göstermelerini isteyen Hamade, "İşgalci bilsin ki Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik herhangi bir açık saldırı başarıya ulaşmayacaktır. Halkımızın direnişi bu saldırganlığı püskürtmeye, Aksa'yı korumaya ve oradaki halkımızı savunmaya hazırdır." dedi.

Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği, 144 fanatik Yahudi, bugün Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

İşgalci İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grup, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrılmıştı.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, terörist İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan işgalci İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.