İşgalciler katliam için yeniden görüştü!
İşgalci ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.
İşgalci ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu.
Blinken, işgal rejiminin "meşru müdafaa hakkı"nı savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Austin, işgalci Gallant ile konuştu
Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgal rejiminin sözde Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.
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