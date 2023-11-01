  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Su ararken gaz bulunan bölgede sıcak gelişme! TPAO alıp gitti

Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleğiydi

Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Üretici ile market arasındaki fark yüzde 683!

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”

Çin ve Türkiye anlaştı Mutabakat zaptına imzalar atıldı
Dünya İşgalciler katliam için yeniden görüştü!
Dünya

İşgalciler katliam için yeniden görüştü!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 11:52:00 -
İşgalciler katliam için yeniden görüştü!

İşgalci ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.

İşgalci ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu.

Blinken, işgal rejiminin "meşru müdafaa hakkı"nı savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, işgalci Gallant ile konuştu

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgal rejiminin sözde Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü.

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."
İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."
İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Gündem

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

İsrail’in uçan tankları! Onlarca tank birkaç saniye içinde işte böyle havaya uçtu. Hamas görüntüleri dünyaya servis etti. İşte o görüntüler
İsrail’in uçan tankları! Onlarca tank birkaç saniye içinde işte böyle havaya uçtu. Hamas görüntüleri dünyaya servis etti. İşte o görüntüler

Sosyal Medya

İsrail’in uçan tankları! Onlarca tank birkaç saniye içinde işte böyle havaya uçtu. Hamas görüntüleri dünyaya servis etti. İşte o görüntüler

İsrail’in uçan tankları! Onlarca tank birkaç saniye içinde işte böyle havaya uçtu. Hamas görüntüleri dünyaya servis etti. İşte o görüntüler
İsrail’in uçan tankları! Onlarca tank birkaç saniye içinde işte böyle havaya uçtu. Hamas görüntüleri dünyaya servis etti. İşte o görüntüler

Sosyal Medya

İsrail’in uçan tankları! Onlarca tank birkaç saniye içinde işte böyle havaya uçtu. Hamas görüntüleri dünyaya servis etti. İşte o görüntüler

{relation id:1801119 slug:'israil-kaynaklarindan-gelen-habere-gore-ise-gazze-seridinde-cok-tehlikeli-bir-olay-yasandi'}

{relation id:1801119 slug:'israil-kaynaklarindan-gelen-habere-gore-ise-gazze-seridinde-cok-tehlikeli-bir-olay-yasandi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23