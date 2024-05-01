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Dünya İşgalci teröristler un çuvallarını parçaladı! Alçaklık kayıt altına alındı
Dünya

İşgalci teröristler un çuvallarını parçaladı! Alçaklık kayıt altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 19:03:00 -

Terörist işgalci sürüsü dün gece Gazze’ye giden insani yardım kamyonlarına saldırarak yardımların Filistinlilere ulaşmasına engel oldu.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarının hedefinde. İsrail'in yoğun bombardımanı ve yardım tırlarının bölgeye girişinde çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze’de yaşayan Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

O ANLAR DÜNYA MEDYASINA SERVİS EDİLDİ

İnsanların üzerlerin bomba yağdırdıkları yetmiyormuş gibi siyonist siviller de masum insanları erzaklarına göz dikti ve onları kullanılamaz hale getirdikleri anlar böyle kayıtlara geçti

Gazze'de kıtlık seviyesine ulaşan açlık krizine rağmen bazı İsrail vatandaşları Gazze’ye yardım gönderilmesine karşı çıkıyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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