İşgalci Siyonist çetenin şer planı! Türkiye'yi hedef alan bu zat, tıpkı babası gibi alçaklığını kustu

Yaşar Hacısalihoğlu, İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımını eleştirdi. Paylaşımın Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik olduğunu belirten Hacısalihoğlu, İsrail'in Siyonist planlarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uyarılarına vurgu yapan Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Eli kanlı, çocuk-bebek katili, Gazze kasabı, soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun, bir süre önce ABD'ye taşınarak lüks içinde yaşayan oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya hesabında skandal bir paylaşımda bulundu.

Yair Netanyahu, Türkiye topraklarını da içine alan sözde 'Kürdistan' haritası paylaştı. Bu çirkin paylaşımıyla Türkiye'yi hedef alan bu zat tıpkı babası gibi Siyonist şer hevesini bir kez kusmuş olmuş oldu. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan terör yapılanmasının arkasında sömürgeci emperyalizmin Siyonist çeteleri hep vardı. Yıllardır şer arzu ve hevesleri Türkiye'yi güneyden kuşatan, Irak ve Suriye'yi bölen karakol işlevli yeni bir garnizon devletçiği kurarak, İsrail'e bir kardeş peydahlamaktır. PKK terör örgütü bu şer amaca hizmet için sahadadır, bu şer hedef için kullanılmaktadır.

Bu noktada hatırlanması gereken, İsrail'in Arz-ı Mevud-Nil'den Fırat'a vaat edilmiş topraklar şer planının içinde heveslendiği "Davud Koridoru"nu oluşturma çabasıdır. Bu koridorla PKK eliyle oluşturmak istedikleri İsrail'e kardeş karakol işlevli garnizon devletçiğini diğer bir deyişle "teröristanın" denize çıkışını sağlamak, İsrail'in işgal ettiği topraklarla bağlantısını kurmaktır.

Bu şer hevesle; Tel Aviv'den Golan, Suveyda, Tenef, Humus, Deyrizor hattından Haseke'ye oradan da Irak'a uzanarak, Irak-İsrail arasında ekonomik ve güvenlik koridoru oluşturmayı hedeflemektedir.

PKK terör örgütü eliyle işgal ettikleri Suriye'de şimdilerde sözde yerel seçim yaparak, şer planlarına kavuşmanın kıvranışındalar.

İşgalci, soykırımcı İsrail'in Gazze ile sınırlı olmayan bu şer hedefi, Türkiye'yi de kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce yaptığı konuşmada, tarihe not düşerek bu gerçeği ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki;" Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa 'vaat edilmiş topraklar' hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor; bize saldırıyor bize. HAMAS, Gazze'de, Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Ben HAMAS'ı Kuvay-ı Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oldunuz? Kuvay-ı Milliye'ye de affedersiniz, eşkıya demediler mi, asi demediler mi, isyancı demediler mi, hain demediler mi, şaki demediler mi? Bugün HAMAS'a terör örgütü diyenler, 100 yıl önce olsa, inanın Kuvay-ı Milliye'ye de terör örgütü diyecekler, asi, şaki, hain diyeceklerdi."

Bu sözlerin işaret ettiği gerçeğe sırtını dönenler, yok sayanlar, kayıtsız kalanlar bilmelidirler ki; işgalci, soykırımcı, bebek-çocuk katili Siyonist çeteyi en çok mutlu edenlerdir."