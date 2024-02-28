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Gündem İşgalci ordusundan çarpıcı itiraf! Mücahidlerin cesareti İsrail askerinin psikolojisini bozdu
Gündem

İşgalci ordusundan çarpıcı itiraf! Mücahidlerin cesareti İsrail askerinin psikolojisini bozdu

Yeniakit Publisher
2024-02-28 21:37:00 -
İşgalci ordusundan çarpıcı itiraf! Mücahidlerin cesareti İsrail askerinin psikolojisini bozdu

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla mücahidlerin korku saldığı İsrail askerlerinin psikolojisi bozuldu. İsrail ordusu, 30 bin askerin psikolojik danışmanlık almak için çağrı merkezleriyle irtibata geçtiğini açıkladı.

İşgalci ordu tarafından yapılan açıklamada, askerlerin yüzde 85'nin psikolojik destek aldıktan sonra savaşa yeniden katıldıkları belirtildi.

Psikolojik sorun yaşayan yaklaşık 200 askerin ordudan çıkışının verildiğine yer verilen açıklamada, askerler için Kalıcı Aile Merkezi, Muharebe Müdahale Birimi ve Travma Sonrası Kliniği bulunan yeni bir psikoloji merkezi açılışının yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başından bu yana ülkedeki Tabipler Birliğine bağlı ruh sağlığı servisinin, bu alanda işgücüne en iyi yanıtı vermek amacıyla tüm sektörlerdeki profesyonellerden oluşan bir ağı çalıştırdığının altı çizildi.

Açıklamaya göre, Ordu Sağlık Birlikleri'nin çağrı merkezi askerlere ilk müdahaleyi sağlamak amacıyla haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet veriyor.

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