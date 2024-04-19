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Dünya İşgalci Netanyahu'nun kaybetme korkusu! ''Sonumuz olur''
Dünya

İşgalci Netanyahu'nun kaybetme korkusu! ''Sonumuz olur''

Yeniakit Publisher
2024-04-19 09:59:27 - 2024-04-19 09:59:26
İşgalci Netanyahu'nun kaybetme korkusu! ''Sonumuz olur''

Başbakanlığı tehlikede olan işgalci Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle de ülke içindeki bölünmenin sona ermesi gerektiğini açıkladı.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv'de düzenlediği forumda konuşan Netanyahu, "Bölünme hemen sona ermeli çünkü varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Böyle bir tehlike varsa güçler parçalanmaz, birleştirilir." ifadesini kullandı.

MUHALİFLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Tel Aviv'in, "Gazze'deki terör eksenini yenilgiye uğratma, İsrailli esirleri kurtarma ve İran'ın temsil ettiği büyük tehdidi savuşturmaya" kararlı olduğunu kaydeden Netanyahu, "Bunlar çok büyük görevler ve kararlılık ve birlik olmayı gerektiriyor." diye konuştu.

SAVAŞ KABİNESİ BU AKŞAM TOPLANACAK

İsrail Savaş Kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

HAMAS'IN TEKLİFE YANITI OLUMSUZ

Hamas Hareketi cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi de, Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.
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