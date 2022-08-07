İşgalci İsrail'in saldırılarında ölü sayısı yükseldi
Terörist İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.
Terörist İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 43'e yükseldiği açıklandı.
Filistin Sağlık Bakanlığında yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralı sayısındaki artışa ilişkin bilgi verildi.
Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 43 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaralı sayısının 311 olduğu belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Terörist İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 15 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği, 311 kişinin yaralandığı belirtilmişti.