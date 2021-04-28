İşgalci İsrail'in İHA'sı düşürüldü

İşgalci terör devleti İsrail, orduya ait bir insansız hava aracının (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, olayın, İHA'nın rutin faaliyetlerini gerçekleştirdiği sırada yaşandığını söyledi. Düşme nedenini açıklamayan Adraee, "Bilgi sızıntısı korkusu yok." iddiasında bulundu.

Filistinli gruplardan ise İHA düşürdüklerine ya da kalıntılarını bulduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Terörist İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs'te Ramazan ayının başından bu yana süren müdahalesi nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı.

Olaylardan sonra Gazze'deki Filistinli direniş grupları, "Düşman, Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

Cuma gününden beri de terör devleti işgalci İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor. Terörist İsrail ordusu bu süre zarfında, Gazze Şeridi'nden roketlerin atıldığı ve buna karşılık Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaların vurulduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, cumartesi günü Gazze ile ilgili muhtemel bir senaryo için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini söylemişti.