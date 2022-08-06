'İşgalci İsrail’in direniş liderine yaptığı suikastın hesabı sorulacak'

Filistinli Gazeteci - Siyaset Araştırmacısı Mohammed AbuTaqiya Baran Haber’e konuştu. Filistinli gazeteci, işgalci İsrail’in, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey Komutanı Tayseer Jabari'yi şehit etmesinin hesabının ağır bir şekilde sorulacağını dile getirdi.

İşgalci İsrail ordusu bugün Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. Aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu 10 Müslüman şehit oldu, 55 Müslüman ise yaralandı. Hâlihazırda Gazze’de neler oluyor?

Dün cuma namazından sonra İşgalci İsrail hava uçakları Gazze’nin genelini hedef aldı. Bu saldırılar bu saate kadar sürdü ve 10 kişi şehit edildi. Şehit olanlardan biri 5 yaşında bir çocuk, diğeri de 25 yaşında bir hanım kardeşimiz. 80 de yaralımız var. Akşam saatlerinde de Filistin’deki direniş güçleri bu baskın ve saldırılara karşı karşılık vermeye başladı. Direniş Güçleri, İsrail’e karşı roket artmaya başladı. Bu saate kadar da işgalci İsrail saldırılarını sürdürüyor. Aslında bunlar işgalci İsrail’in işgal politikasının devamıdır. İşgalci hiçbir şekilde sözünde durmuyor ve var olan sözleşmeleri de bozuyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında İslâmî Cihat Hareketinin komutanlarından Teysir el-Caberi’nin şehit olduğu açıklandı. Caberi nasıl bir komutan idi? İslâmî Cihat Hareketi’nden bahsedebilir misiniz?

Bildiğiniz üzere işgalci İsrail’in düzenlediği saldırılar da Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey Komutanı Tayseer Jabari şehit edildi. Tayseer Jabari Filistin’de direnişçi bir komutandı. Gazze’deki harekatta yetkili bir isimdi. Şimdi de hiçbir şekilde işgalci İsrail’in suikast düzenlemesine izin verilmeyecek.

İşgalci Yahudi, 25 bin yedek askeri göreve çağırdı? Büyük bir operasyon mu geliyor yoksa?

İşgal devleti yedek askerini göreve çağırması veya propaganda olarak yayınlaması zaten bunu daha önce de görmüştük. Gazze’ye yönelik bir kara hareketi yapmakta aciz olduğundan dolayı hava saldırı yapıyor. 2020’de aynı propagandayı gördük. Şimdi de yapabileceklerini düşünmüyoruz. Yaparlarsa da ciddi bir bedel ödemek zorunda kalacaklar. Daha önceki kara saldırılarında da gördük ki, işgalci İsrail bu kara harekâtında arkasında esir ve ölüler bıraktı. Hala da Direnişin elinde esir işgalci askerler mevcuttur. Takas için bekletmekteler.

Filistinli direniş grupları ne durumda? Birbirlerinden ayrı mı hareket ediyorlar? Yoksa bir beraberlik var mı?

Kesinlikle İslam cihadı hareketi ve Gazze’deki tüm direnişçi gruplar aynı açıklamayı yaptı. Gazze’deki yıllardan beri direniş ortak harekât odasından bir açıklama yapıldı ve işgalci İsrail bu yaptıklarının hesabını verecek diye açıklama yaptılar. Filistin direnişçileri misilleme yapmaya devam ediyorlar. Ve bu yapılanları da ortak karar içinde yapıyorlar. Filistin’deki direniş grupları tek çatı altında işgalci İsrail’e hesap soruyorlar. İşgalci İsrail’in bozmaya çalıştığı dengeleri yeniden kurmaya ve savunmaya çalışıyorlar. Direnişin herhangi bir liderine yapılan suikastın da hesabı ciddi bir şekilde sorulacak.

Ayrıca Filistin’in farklı bölgelerinde insanlar sokaklara çıktı ve Gazze’ye destek olmaya çalıştı. İşgalcilerle Filistinliler artasında çatışmalar yaşanıyor. İşgalci İsrail’in en korktuğu şey Filistinlilerin ayaklanması. Bence bugünlerde sıcak anlara şahit olacağız. İşgalci İsrail’in saldırılarının hesabını verecek ve yaptıklarına pişman olacak.

KAYNAK: BARAN HABER