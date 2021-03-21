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Dünya İşgalci İsrail, VIP kartına el koydu
Dünya

İşgalci İsrail, VIP kartına el koydu

İşgalci terörist İsrail makamlarının, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin VIP kartına el koyduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 23:11:00 -
İşgalci İsrail, VIP kartına el koydu

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörist İsrail güçlerinin, Yunanistan ve Hollanda'yı kapsayan Avrupa turundan dönen Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve beraberindeki heyeti, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda (İsrail kontrolünde) durdurduğunu ve yarım saat sorguya çektiğini söyledi.

Dik, sorgunun ardından Maliki'nin, İsrail tarafından Filistinli yetkililere verilen ve Batı Şeria'da bir yerden bir yere gitme ve işgalci İsrail'e girişte hareket serbestisi tanıyan VIP kartına el koyulduğunu bildirdi.

Terör devleti İsrail'in, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma başlatmasına karşılık bu adımı attığını aktaran Dik, şunları kaydetti:

"Bu bir intikam eylemidir ve İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunu, uluslararası hukukla barışık yaşayamadığını ve sürekli olarak tehdide, baskıya ve şantaja başvurduğunu göstermektedir."

Dik, Dışişleri Bakanı'nın yaşadıklarını anlatmak için uluslararası toplumla iletişime geçeceklerini ifade etti.

Konuyla ilgili terörist İsrail'den resmi açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail daha önce de Filistinli bakan ve yetkililerin VIP kartına el koymuştu.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta terör devleti İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesiyle ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

UCM 18 Mart'ta, soruşturma kararına itiraz etmesi için işgalci İsrail’e 30 gün mühlet vermişti.

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Yorumlar

sapkin siyonistlere terorist israile FILISTINI YEDIRMEYECEGIZ!!!!

alcak isbirlikci hacli-hindu-ateist-sozde musluman vs vs dunya NEREDE, NEDEN BU KANLI ISGALCI ZALIM.MIKROBU DURDuRMAZ....Turkiyeden baska ses cikaran.olmaz, ... kurulus amaci Kudus/Filistin olan ARAP BIRLIGININ NAMUSU NEREDE KAYBOLDU!
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