Dünya İşgalci İsrail terörün yeni yüzü: Çiftçilerin toprakları gasp ediliyor
Dünya

İşgalci İsrail terörün yeni yüzü: Çiftçilerin toprakları gasp ediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşgalci İsrail terörün yeni yüzü: Çiftçilerin toprakları gasp ediliyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ferasin ve El-Malih köylerine askerler eşliğinde baskınlar düzenledi. Saldırganlar, Filistinli çiftçilerin yıllardır ekilip biçilen meyve ağaçlarını kesti ve çok sayıda köy sakinini bir süre alıkoydu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin yaşam ve geçim kaynaklarına yönelik saldırılar hız kesmiyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Tulkerim'deki Ferasin köyü ile Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki El-Malih köyüne eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin askerler eşliğinde El-Malih köyüne baskın düzenleyip topraklarına el konulduğu belirtildi. 

Saldırgan İsraillilerin çok sayıda köy sakinini bir süre alıkoyduğu aktarıldı.

ÇİFTÇİLERİN MEYVE AĞAÇLARINA ZARAR VERDİLER

Baskınların endişeye yol açtığı, bölge sakinlerinin yaşamlarını olumsuz etkilediği ve kırsalda yaşayan topluluklar üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

BEYDER'in yaptığı bir diğer açıklamada da İsraillilerin Tulkerim'in kuzeyindeki Ferasin köyüne baskın düzenleyerek çiftliklerdeki meyve ağaçlarını kestiği ifade edildi.

Bu toprakların yıllardır ekilip biçildiği ve sahipleri için birincil geçim kaynağı olarak kabul edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırıların Filistinli çiftçilerin ekonomik ve sosyal istikrarını tehdit için uygulanan sistematik İsrail politikasının yansıması olduğuna dikkat çekildi.

