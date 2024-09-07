İşgalci İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! Şehitler var

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız saldırı düzenleyen işgalci İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Özellikle Filistin'deki okul, hastane ve mülteci çadırlarını bombalayan İsrail askerleri, yine bir okula saldırdı.

Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı" ifadeleri kullanıldı.