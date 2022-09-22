İşgalci İsrail polisi: 3 İsrailli yaralandı
İşgalci İsrail polisi, Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığını ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İşgalci İsrail polisi, Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığını ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörist İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Yahudi yerleşim birimi Modiin kavşağı yakınında bıçaklı saldırı ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.
Olayda 3 İsraillinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırganın terörist İsrail polisi tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Polisin açıklamasında, saldırganın kimliği ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.