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Dünya İşgalci İsrail, Kudüs'teki bir camiyi yıkma kararı aldı!
Dünya

İşgalci İsrail, Kudüs'teki bir camiyi yıkma kararı aldı!

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs'ün İseviyye mahallesinde bulunan yapım aşamasındaki bir cami için 4 gün içinde yıkım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 09:20:00 -
İşgalci İsrail, Kudüs'teki bir camiyi yıkma kararı aldı!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İseviyye mahallesinde 15 gün önce temeli atılan Takva Camisi için İsrail belediyesinden yıkım kararı çıktı.

Haberde, yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan cami için, çıkarılan yıkım kararının 4 gün içinde uygulanacağı kaydedildi.

Filistinliler de, sosyal medyadan "Camilerimiz yıkılamaz" etiketiyle caminin yıkımının durdurulması için kampanya başlattı.

İsrail polisleri, 3 Ocak'ta mahalleye baskın düzenlemiş ve cami inşaatını engellemeye çalışmıştı.

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