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Dünya İşgalci İsrail kendini dünyaya cici göstermeye çalışıyor!
Dünya

İşgalci İsrail kendini dünyaya cici göstermeye çalışıyor!

Günlerdir kadın, çocuk demeden mazlumları katleden İsrail, Gazze halkına sözde yardım tırları gönderdiğini belirterek kendini dünyaya cici göstermeye çalışıyor. İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda İsrail tarafından Gazze halkına 40 kamyonluk insani yardım gönderildiğini gösteren bir videolu paylaşımda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:01:00 - 2021-05-18 16:02:42
İşgalci İsrail kendini dünyaya cici göstermeye çalışıyor!

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Günlerdir kadın, çocuk demeden mazlumları katleden İsrail, Gazze halkına sözde yardım tırları gönderdiğini belirterek kendini dünyaya cici göstermeye çalışıyor. İsrail-Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda İsrail tarafından Gazze halkına 40 kamyonluk insani yardım gönderildiğini gösteren bir videolu paylaşımda bulunuldu.

Katil İsrail Gazze'ye sözde yardım gönderdi

İnsanları abluka altına alarak açlık ve sefalete sürükleyen , yüzlerce insanı gözünü kırpmadan katleden işgalci İsrail kendini dünya gözünde aklamanın peşinde. Katliamlarına göz yuman Avrupa ülkelerine kendisini cici göstermeye çalışan katil İsrail sözde Gazze’ye insani yardım gönderdi.

İsrail-Türkiye Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda, “#Gazze halkına insani yardım gönderilmek üzere İsrail Devleti tarafından İsrail Dışişleri Bakanlığı yönetiminde Ürdün üzerinden insani yardım koridoru açıldı. 40 kamyonluk konvoyda tıbbi malzeme, #Covid-19 aşısı, yakıt ve gıda malzemeleri bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

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