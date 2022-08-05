İşgalci İsrail İstanbul'da protesto edilecek!

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Siyonist İsrail'in Filistinli mazlumlara yönelik saldırısında, resmi rakamlara göre ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı da 44'e yükseldi.

Bölgedeki yerel kaynaklar, siyonistlerin saldırılarına devam ettiğini belirtirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Protestoya davet!

Anadolu Gençlik Derneği, Türkiye'yi yasa boğan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'da İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenleneceği duyuruldu.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından yapılan duyuru şöyle:

Terör şebekesi İsrail, mübarek Muharrem ayı içerisinde Gazze'ye alçakça saldırmaya devam ediyor. Zulme dur demek ve direnen kardeşlerimize destek olmak için yarın 22.00'da İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde buluşuyoruz.