İşgalci İsrail güçlerinden bir cinayet daha!
Terörist İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "aracını askerlerin üzerine sürdüğü" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.
Terörist İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneybatısındaki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini yakınında bir Filistinlinin aracını İsrail güçlerinin üzerine sürdüğü iddia edildi.
Terörist İsrail güçlerinin herhangi bir zarar görmediği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlinin bir işgalci İsrail askerinin açtığı ateş sonucu vefat ettiği kaydedildi.
Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınında bir Filistinlinin aracının işgalci İsrail polis aracına çarpmasının ardından terörist İsrail askerinin Filistinli sürücüyü vurarak öldürdüğü belirtildi.
İşgalci İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunurken, insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infazla suçluyor.